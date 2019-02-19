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Леклер: надеюсь, в следующие несколько дней «Феррари» продолжит в том же духе

Леклер: надеюсь, в следующие несколько дней «Феррари» продолжит в том же духе
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался доволен работой болида во второй день официальных тестов Формулы-1. В его ходе монегаску удалось преодолеть 157 кругов, также он показал лучшее время по итогам дня.

«Очень доволен тем, как прошёл сегодняшний день. Невзирая на красные флаги, нам удалось выполнить всю программу и преодолеть 157 кругов, что помогло получить много полезных данных. Было очень комфортно, и я получал удовольствие в машине.

Эмоции? Когда садишься в «Феррари», эмоции присутствуют всегда, но сегодня старался убрать их в сторону, так как мне необходимо было выполнить работу для команды. Надеюсь, в следующие несколько дней «Феррари» продолжит в том же духе, потому как очень важно извлечь максимум из того малого количества дней тестов, которые у нас есть", — приводит слова Леклера официальный сайт команды «Феррари».

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