«Феррари» разработала инновационную систему изменения наклона машины

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» внедрила важную новинку при создании своего болида SF90, сообщает AutoBild. «Скудерии» удалось разработать систему изменения наклона болида, при которой на прямых задняя часть машины прижимается к земле и уменьшает лобовое сопротивление, а перед торможением вновь поднимается, увеличивая прижимную силу. Идею с поднимающейся задней частью машины на протяжении многих лет активно использует «Ред Булл», однако у австрийцев наклон по ходу круга не меняется.



Система «Феррари» функционирует благодаря пружинам и гидравлическим амортизаторам. Технический делегат ФИА Джо Бауэр уже подтвердил, что такая идея является абсолютно легальной — в отличие от ранее запрещённой системы FRIC, соединявшей переднюю и заднюю подвеску.