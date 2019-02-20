В «Уильямсе» не привезли на тесты все детали нового болида

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс подчеркнула, что у команды достаточно времени, чтобы подготовить две машины к Гран-при Австралии.



«Есть несколько деталей, которые появятся чуть позже сегодня, и мы сможем сосредоточиться на нашей аэродинамической программе завтра. Сегодня мы занимаемся другими делами. Видеть то, как наша машина выезжает из боксов, — это было большое облегчение.



Я не думаю, что мы увидим последствия пропущенных дней тестов в ближайшее время, возможно, это скажется позднее. Мы делаем всё возможное, чтобы сократить программу, которая нам была нужна, и по максимуму использовать оставшееся время. Мы сосредоточимся на наиболее важных и критических областях, чтобы быть уверенными, что болид находится в оптимальной форме в Австралии. У команды достаточно времени, чтобы подготовить два болида и запасное шасси к Гран-при Австралии», — приводит слова Клэр Уильямс Motorsport.