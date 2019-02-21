Леклер считает, что соперники скрывают свой истинный темп

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что другие команды скрывают свой истинный темп на тестах.



«Производительность сейчас не имеет никакого значения, поскольку мы всё ещё тестируем наши возможности. Соперники, вероятно, не пытаются атаковать, мы не знаем, сколько у нас котов в мешке, так что просто ждём первую гонку.



Я думаю, что главное задание тестов — грамотно выстроить работу на день, и это то, с чем мы справляемся, так что мы счастливы. Сейчас я особо не ориентируюсь на результат, как я уже говорил, если я сконцентрируюсь на себе, пытаясь сделать лучшую работу в машине и за её пределами, я уверен, что результат придёт. Так что мне нужно полностью сосредоточиться на себе. Я не хочу думать о том, что мне нужно выиграть первую гонку или что-то подобное. Я просто хочу развиваться, добиться комфорта в машине, и результат придёт сам», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.