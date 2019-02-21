Албон: всё ещё не вошёл в ритм, но буду готов к первой гонке сезона

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от первой серии предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, в ходе которых он поработал на трассе два дня. Сегодня, 21 февраля, ему удалось показать второе время в итоговом протоколе.

«Мои первые тестовые дни завершены, и я получил от них удовольствие. У нас получился хороший день, и утром мы возглавляли протокол. Знаю, судить ещё рано, мы по-прежнему не знаем, что делают другие, но всё же это хороший знак. Первый день тестов начался нелегко, но команда сделала так, чтобы чувствовал себя комфортно, после чего мы смогли выполнить программу.

Думаю, всё идёт по плану, мы прошли дистанцию, которую и планировали, что важно для команды на базе. В то же время я продолжаю изучать болид. Уровень сцепления очень высок, и мне пришлось с этим свыкаться, это большой урок. Я всё ещё не вошёл в ритм, но, думаю, после следующей недели буду готов к первой гонке сезона", — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».