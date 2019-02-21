Лоу — о тестах: последние детали болида «Уильямса» прибыли в ночь на четверг

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу поделился впечатлениями от первых официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые для британской команды начались почти с трёхдневным опозданием.

«Сегодня был старт настоящих тестов для болида FW42. Последние детали прибыли только ночью, и нам удалось начать день с полноценной машиной. Главным образом мы фокусировались на сборе данных, в первую очередь обращая внимание на аэродинамику. Было необходимо получить первую обратную связь от пилотов.

Ни один из гонщиков не получил возможности преодолеть достаточное количество кругов, чтобы найти пределы машины. В плане достижения целей утренняя сессия сложилась хорошо у Кубицы. К сожалению, ближе к завершению утренних заездов мы допустили небольшую ошибку, и на её исправление ушло много времени. В итоге мы немного опоздали на вторую сессию и столкнулись с другими трудностями, в том числе с красными флагами.

Это означало, что мы не добились запланированого в работе с Расселлом. Как бы то ни было, оба пилота получили первое представление о болиде, и теперь мы возвращаемся на базу с некоторыми полезными данными. Далее будем фокусироваться на том, чтобы выполнить серьёзную программу во второй серии тестов. Ещё раз хочу поблагодарить всю команду за огромные усилия, прикладываемые в последнюю неделю. Это очень сложный процесс для всех нас, но мы настроены двигаться вперёд", — приводит слова Лоу пресс-служба «Уильямса».