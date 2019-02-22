Татьяна Кальдерон стала первой женщиной-пилотом Формулы-2

Татьяна Кальдерон вошла в историю, став первой женщиной-гонщицей, подписавшей контракт с командой Формулы-2, сообщает пресс-служба серии.



25-летняя колумбийка в сезоне-2019 будет выступать за BWT Arden, где она станет партнёром Антуана Хьюберта, чемпиона серии GP3.



Кальдерон является тест-пилотом команды Формулы-1 «Альфа Ромео», которая ранее называлась «Заубер». В прошлом году колумбийка дважды садилась за руль болида Формулы-1. Татьяна уже выступала за Arden в GP3 в 2016-м, затем она перешла в DAMS, а в третьем сезоне в GP3 представляла Jenzer.



Сезон-2018 был для Кальдерон самым успешным в GP3. Её лучший результат — седьмое место в гонке, она стала 16-й в общем зачёте. После окончания чемпионата Татьяна приняла участие в тестах Формулы-2 в Абу-Даби в составе Charouz.