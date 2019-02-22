Ферстаппен — об общественных работах: хорошо провёл время

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о времени, проведённом за выполнением общественных работ. Голландцу присудили два дня отбытия наказания за инцидент минувшего сезона с участием Эстебана Окона.

В первый день Макс поработал стюардом на этапе Формулы-Е в Марракеше, а во второй день принял участие в заседании стюардов ФИА в Женеве.

«Это не было плохо. Я хорошо провёл время. В Марракеше получился нормальный день, всё время я просидел со стюардами, также там был Витантонио Льюцци, мы поговорили немного о картинге и в целом о прошлом. Мне было интересно. В Женеве я видел стюардов со всего мира, в том заседании не было ничего плохого. Что я извлёк из всего этого? Просто хорошо провёл время. Кроме того, мне удалось увидеть гонку Формулы-E в реальной жизни», — приводит слова голландца GrandPrix.