Ди Монтедземоло недоволен раскраской нового болида «Феррари»

Экс-глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился впечатлениями от внешнего вида нового болида «Скудерии». В частности, прокомментировал смену окраса ливреи — теперь она стала тёмно-красной, что является некоторым отходом от стандартов «Феррари».

«На мой взгляд, красный цвет „Феррари“ — нечто святое. Этот бренд узнаваем во всём мире, и мне не нравится новая ливрея. Это то же самое, что поменять цвета флага. К тому же не уверен, что это поможет нам немного выиграть в плане веса болида. Но если всё это приведёт к долгожданному успеху, буду готов принять такой цвет и не расстраиваться», — приводит слова ди Монтедземоло GPblog.

Руководство «Феррари» объяснило смену окраса болида прагматично. По словам Маттиа Бинотто, это помогает немного снизить вес машины.