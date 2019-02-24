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Ди Монтедземоло недоволен раскраской нового болида «Феррари»

Ди Монтедземоло недоволен раскраской нового болида «Феррари»
Авто / Формула-1

Экс-глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился впечатлениями от внешнего вида нового болида «Скудерии». В частности, прокомментировал смену окраса ливреи — теперь она стала тёмно-красной, что является некоторым отходом от стандартов «Феррари».

«На мой взгляд, красный цвет „Феррари“ — нечто святое. Этот бренд узнаваем во всём мире, и мне не нравится новая ливрея. Это то же самое, что поменять цвета флага. К тому же не уверен, что это поможет нам немного выиграть в плане веса болида. Но если всё это приведёт к долгожданному успеху, буду готов принять такой цвет и не расстраиваться», — приводит слова ди Монтедземоло GPblog.

Руководство «Феррари» объяснило смену окраса болида прагматично. По словам Маттиа Бинотто, это помогает немного снизить вес машины.

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