Райкконен: переход из «Феррари» в «Альфа Ромео» был для меня лёгким

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен ответил на вопрос, считает ли он, что его новая команда подходит лучше, чем предыдущая — «Феррари».

«Это другая команда, но я не думаю, что она лучше или хуже. Мы поработали некоторое время, и всё прошло гладко. Когда я за рулём, я не чувствую себя как-то иначе. При переходе в другую команду всегда есть сомнения. Переход может быть сложным, но этот был простым. В «Альфа Ромео» отличный коллектив. Он не такой большой, как в моей предыдущей команде, но они прекрасные люди, и всё идёт хорошо.



Пока мы делаем максимум из того, что можем сделать. Я не сомневаюсь, что результат будет. Каким он будет, предсказать невозможно. Кажется, новый болид хорошо соответствует нашим ожиданиями. Куда это нас ведёт, понятия не имею. Никто не знает о раскладе сил, даже после тестов», — сказал Райкконен Autosport.