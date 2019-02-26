Де Врис — лучший в первый день тестов Формулы-2, Шумахер — 3-й, Мазепин — 7-й

В испанском Хересе завершился первый день официальных предсезонных тестов в Формуле-2. Лучшее время по его итогам показал Ник де Врис из команды ART Grand Prix. Второй результат остался за Николасом Латифи из DAMS, тройку лидеров замкнул новобранец серии Мик Шумахер.



Ещё один дебютант Формулы-2, россиянин Никита Мазепин, показал седьмой результат.

Формула-2. Предсезонные тесты. Херес. 1-й день

1. Ник де Врис (ART Grand Prix) — 1.25,358

2. Николас Латифи (DAMS) — +0,369

3. Мик Шумахер (Prema) — +0,425

4. Сержио Сетте Камара (DAMS) — +0,516

5. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi Racing) — +0,529

6. Луи Делетраз (Carlin) — +0,859

7. Никита Мазепин (ART Grand Prix) — +0,872

8. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +0,991

9. Дориан Бокколаччи (Campos Racing) — +1,072

10. Каллум Айлотт (Sauber Junior Team by Charouz) — +1,150.