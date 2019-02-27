Феттель: был немного удивлён, что на машине «Мерседеса» так много новинок

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признался, что был несколько удивлён решением «Мерседеса» так существенно обновить болид W10 перед второй тестовой сессией Формулы-1.



«Конечно, вы следите за такими вещами, как обновление „Мерседеса“. Меня это интересует. Я был немного удивлён тем, что на машине так много новинок, но каждый выбирает свой путь. Конечно, происходящее здесь в Барселоне интересно, но только в Мельбурне всё начнётся по-настоящему.



Я ещё не анализировал результаты. Среди нас есть несколько человек, которые лучше в этом аспекте, чем я. Определённо, „Ред Булл“ выглядит очень сильно и стабильно — и пока надёжно. Есть несколько сюрпризов. „Альфа Ромео“ смотрится очень хорошо. Насчёт „Мерседеса“ трудно сказать точно, что у них происходит. Некоторые попытки выглядят очень хорошо, другие — не так хорошо. Но всё это часть тестов», — приводит слова Феттеля Motorsport.