Риккардо ответил Хорнеру, сказавшему, что Даниэль бежал от боя с Ферстаппеном

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал слова главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который заявил, что Даниэль покинул команду, «бежав от боя с Максом Ферстаппеном».



«Я уверен, что он не единственный, у кого такое мнение. Люди могут думать или говорить то, что им вздумается. У всех своё мнение. Но это неправда. Я люблю хорошие противостояния. Дело не в Максе, а во мне. Для моего перехода было много причин.



Я несколько раз говорил, и, думаю, некоторые люди поймут это, что я был в «Ред Булл» пять лет. Они выиграли четыре титула, и я присоединился к ним сразу после этого. Я собирался стать чемпионом, проходит пять лет, но мы даже не приблизились к этому. Я не сожалею об этом, это то, что случилось», — цитирует Риккардо Motorsport.