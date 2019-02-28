Шумахер — лучший в третий день тестов Формулы-2 в Хересе, Мазепин — 11-й

Немецкий пилот мик Шумахер показал лучшее время в третий день тестов Формулы-2 в Хересе. Вторую строчку по итогам дня занял пилот команды Campos Джек Эйткен, третьим стал гонщик Carlin Луи Делетраз. Российский пилот Никита Мазепин по итогам дня показал одиннадцатое время.



Тесты Формулы-2 в Хересе. Третий день



1. Мик Шумахер (Prema Racing) — 1:24,028

2. Джек Эйткен (Campos Racing) — +0,212

3. Луи Делетраз (Carlin) — +0,219

4. Николас Латифи (DAMS) — +0,266

5. Ник де Вриз (ART Grand Prix) — +0,329

6. Дорина Бокколаччи (Campos Racing) — +0,335

7. Джулиано Алези (Trident) — +0,373

8. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — +0,488

9. Шон Гелаэл (Prema Racing) — +0,500

10. Ричард Версхоор (MP Motorsport) — +0,610

...11. Никита Мазепин (ART Grand Prix) — +0,725.