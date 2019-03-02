Опубликовано видео круга Райкконена с камеры, встроенной в шлем пилота

Официальная страница Формулы-1 в «Твиттере» опубликовала достаточно интересное видео. На нём показан установочный круг в исполнении пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена с камеры, встроенной в шлем финского пилота.

Видео было записано в дни официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Посмотреть его можно на официальной странице Формулы-1 в социальной сети.

Напомним, что Кими Райкконен стал пилотом «Альфа Ромео» по завершении минувшего сезона. Финн подписал с командой контракт на 2 года. Здесь он заменил Маркуса Эрикссона. Напарником Райкконена в «Альфа Ромео» станет Антонио Джовинацци, для которого предстоящий сезон станет первым полноценным в Формуле-1. Отметим, что Райкконен проведёт в чемпионате уже семнадцатый сезон.