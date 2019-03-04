У Райкконена нет уверенности, кто станет лучшей командой середины Формулы-1

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен отметил, что порядок размещения трёх лучших команд по итогам сезона-2019 является «большой загадкой».

Многие считают, что «Альфа Ромео» в 2019 году перехватит у «Рено» звание «лучшего из остальных».

«Нам неясно, на каких позициях мы находимся. У нас хороший крепкий болид, но нам ещё нужно кое-что улучшить. Настроение хорошее, и нет никакого негатива. Но, как и все, мы хотим совершенствоваться. Всегда есть что улучшить», — цитирует Райкконена GrandPX.news.

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер сказал, что для американской команды будет мечтой завершить гонку на подиуме.



«Но если всё пойдёт хорошо, никто не сможет подняться на подиум, кроме трёх лучших команд», — сказал он.