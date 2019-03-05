Кэри назвал приоритеты Формулы-1 на 2019 год

Руководитель Liberty Media Чейз Кэри поделился мыслями о том, какие должны быть приоритеты Формулы-1 в предстоящем сезоне. По словам функционера важно подчеркнуть, что серия останется приверженной развитию технологий.

«Главный приоритет не только продолжать лидировать в плане технологий, но и показывать людям, что мы достигли огромной эффективности в плане развития гибридных силовых установок. Мы будем продолжать работу по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Второй наш приоритет, донести до всех, что Формула-1 — спорт для всех. Это значит, что и у женщин есть возможность участвовать в нём, как на трассе, так и за её пределами. Мы нацелены на то, чтобы развивать Формулу-1 во всех уголках мира. Хотим, чтобы чемпионат сохранил свою магию и очарование, но вместе с тем, стал более открытым", — приводит слова Кэри Autosport.



