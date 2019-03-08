Райкконен надеется показать с «Альфа Ромео» те же результаты, что и с «Лотусом»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен осторожен в прогнозах на предстоящий сезон. Вместе с тем, отвечая на вопрос, сумеет ли он повторить успехи, которых ему удалось достичь в «Лотусе» в 2012 году, Райкконен признался, что по крайней мере надеется на это.

«Надеюсь, что мне удастся повторить те результаты. Но я не знаю, насколько мы конкурентоспособные. Борьба в середине пелотона очень плотная. Также многое будет зависеть от того, кто какими темпами будет развивать болид в ходе сезона. Мы попытаемся выполнять нашу работу хорошо с самого начала», — приводит слова Райкконена GPblog.

В 2012 году Кими Райкконен возобновил выступления в Формуле-1, подписав контракт с командой «Лотус». В первом сезоне в составе британской конюшни Кими занял третье место в общем зачёте. Тогда он завоевал одну победу, а ещё шесть раз добирался до подиума.