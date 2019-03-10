Пилоты серии NASCAR Суарес и Макдауэлл устроили драку после квалификации

9 марта в Финиксе (штат Аризона, США) состоялась квалификация очередного этапа серии NASCAR Cup Series. Её завершение ознаменовалось дракой между пилотами Дэниелом Суаресом и Майклом Макдауэлл.

Суарес был недоволен тем, что Макдауэлл не уходил с траектории его движения и тем самым, попытка пилота была испорчена. Сам Макдауэлл объяснил инцидент недопониманием, сообщает USA Today. Стоит отметить, что ход квалификации в принципе сложился так, что большинство участников выехало на трассу в последние минуты сессии, что значительно усложнило задачу всем пилотам.

Как бы то ни было, после завершения заездов разгневанный Суарес подошёл к Макдауэллу и буквально сразу же между пилотами началась драка. Разнимать их пришлось сразу нескольким людям.

Соответствующие эпизоды можно посмотреть на официальной странице NASCAR в «Твиттере».