Вандорн завоевал поул в квалификации Формулы-E в Гонконге, Масса — 9-й

Экс-пилот «Макларена», новобранец Формулы-E Стоффель Вандорн выиграл квалификацию этапа электрической серии в Гонконге. Второе место досталось другому новичку серии — Оливеру Роуленду, тройку лучших замкнул опытный Андре Лоттерер.

Действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь примет старт с восемнадцатого места, вице-чемпиону Формулы-1 2008 года Фелипе Массе удалось показать девятый результат.

Формула-Е. Квалификация. Гонконг

1. Стоффель Вандорн (HWA)

2. Оливер Роуленд (DAMS) — +0,323

3. Андре Лоттерер (Techeetah) — +1,288

4. Гэри Паффетт (HWA) — +1,453

5. Лукас ди Грасси (ABT Audi) — +2,597

6. Эдоардо Мортара (Venturi)

7. Сэм Бёрд (Virgin Racing)

8. Себастьен Буэми (DAMS)

9. Фелипе Масса (Venturi)

10. Робин Фряйнс (Virgin Racing)...

18. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)...

21. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing).