Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Вандорн завоевал поул в квалификации Формулы-E в Гонконге, Масса — 9-й

Вандорн завоевал поул в квалификации Формулы-E в Гонконге, Масса — 9-й
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Экс-пилот «Макларена», новобранец Формулы-E Стоффель Вандорн выиграл квалификацию этапа электрической серии в Гонконге. Второе место досталось другому новичку серии — Оливеру Роуленду, тройку лучших замкнул опытный Андре Лоттерер.

Действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь примет старт с восемнадцатого места, вице-чемпиону Формулы-1 2008 года Фелипе Массе удалось показать девятый результат.

Формула-Е. Квалификация. Гонконг

1. Стоффель Вандорн (HWA)
2. Оливер Роуленд (DAMS) — +0,323
3. Андре Лоттерер (Techeetah) — +1,288
4. Гэри Паффетт (HWA) — +1,453
5. Лукас ди Грасси (ABT Audi) — +2,597
6. Эдоардо Мортара (Venturi)
7. Сэм Бёрд (Virgin Racing)
8. Себастьен Буэми (DAMS)
9. Фелипе Масса (Venturi)
10. Робин Фряйнс (Virgin Racing)...
18. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)...
21. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing).

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент