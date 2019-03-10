Вандорн завоевал поул в квалификации Формулы-E в Гонконге, Масса — 9-й

Экс-пилот «Макларена», новобранец Формулы-E Стоффель Вандорн выиграл квалификацию этапа электрической серии в Гонконге. Второе место досталось другому новичку серии — Оливеру Роуленду, тройку лучших замкнул опытный Андре Лоттерер.
Действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь примет старт с восемнадцатого места, вице-чемпиону Формулы-1 2008 года Фелипе Массе удалось показать девятый результат.
Формула-Е. Квалификация. Гонконг
1. Стоффель Вандорн (HWA)
2. Оливер Роуленд (DAMS) — +0,323
3. Андре Лоттерер (Techeetah) — +1,288
4. Гэри Паффетт (HWA) — +1,453
5. Лукас ди Грасси (ABT Audi) — +2,597
6. Эдоардо Мортара (Venturi)
7. Сэм Бёрд (Virgin Racing)
8. Себастьен Буэми (DAMS)
9. Фелипе Масса (Venturi)
10. Робин Фряйнс (Virgin Racing)...
18. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)...
21. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing).