Бёрд получил штраф на этапе Формулы-E в Гонконге, победителем признан Мортара

Сегодня, 10 марта, в Гонконге прошёл пятый этап чемпионата Формулы-E. В ходе гонки долгое время лидировал Андре Лоттерер, однако незадолго до финиша Сэм Бёрд решил атаковать немца и сумел пройти его, однако сделал это ценой контакта с соперником, который повредил колесо и в итоге финишировал вне пределов топ-10.

Бёрд финишировал первым, однако инцидент с Лоттерером был расследован. После его рассмотрения Бёрд был признан виновным в нём и получил штраф в виде пяти секунд, сообщает RaceFans. Это отбросило британца сразу на шестое место. Победа досталась Эдоардо Мортаре, этот успех стал для него первым в Формуле-E, на второе место переместился Лукас ди Грасси, тройку лучших замкнул Робин Фряйнс.

Таким образом, во всех пяти гонках сезона побеждали пять разных пилотов.