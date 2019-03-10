Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар — Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Бёрд получил штраф на этапе Формулы-E в Гонконге, победителем признан Мортара

Бёрд получил штраф на этапе Формулы-E в Гонконге, победителем признан Мортара
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Сегодня, 10 марта, в Гонконге прошёл пятый этап чемпионата Формулы-E. В ходе гонки долгое время лидировал Андре Лоттерер, однако незадолго до финиша Сэм Бёрд решил атаковать немца и сумел пройти его, однако сделал это ценой контакта с соперником, который повредил колесо и в итоге финишировал вне пределов топ-10.

Бёрд финишировал первым, однако инцидент с Лоттерером был расследован. После его рассмотрения Бёрд был признан виновным в нём и получил штраф в виде пяти секунд, сообщает RaceFans. Это отбросило британца сразу на шестое место. Победа досталась Эдоардо Мортаре, этот успех стал для него первым в Формуле-E, на второе место переместился Лукас ди Грасси, тройку лучших замкнул Робин Фряйнс.

Таким образом, во всех пяти гонках сезона побеждали пять разных пилотов.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент