В 2021 году поток грязного воздуха от машин Ф-1 должен упасть в пять раз

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подчеркнул, что руководству серии удалось продвинуться в вопросе решения проблемы с потерей прижимной силы преследователем другой машины, что должно повлиять на количество обгонов по ходу гонок.



«Мы уже добились большой разницы. С нынешним болидом, отстающим на два корпуса, преследователь теряет около 50 процентов прижимной силы. Тот болид, который находится у нас в разработке сейчас позволит терять всего 10 процентов прижимной силы. Это огромное улучшение в сравнении с тем, что у нас есть сегодня.



Я слышал, как говорили, что нам стоит снизить уровень прижимной силы и положиться на механическое сцепление, и тогда все смогут соперничать. Но проблема в том, что тогда болиды будут медленными. И скорость машин Формулы-1 — это именно то, что захватывает дух. Мы не хотим терять скорость. Мы хотим, чтобы эти болиды были самыми быстрыми на планете, а этого можно добиться только с аэродинамикой. Так что нам нужно решение, которое позволит сохранить прижимную силу», — приводит слова Росса Брауна Motorsport.