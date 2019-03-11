Хорнер: Гасли просто не хватает опыта

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал пилота Пьера Гасли. На предсезонных тестах Формулы-1 французский гонщик дважды разбивал болид, на что консультант австрийской команды Хельмут Марко заявил, что Гасли стоит быть дисциплинированнее.



«Его природная скорость очевидна, в этом нет никаких сомнений. Ему просто не хватает опыта. Разница между „Ред Булл“ и „Торо Россо“ огромна. Внезапно ты оказываешься в центре внимания и сравниваешься с Максом Ферстаппеном, одной из звёзд Формулы-1 на данный момент.



Это огромный вызов для Пьера, но я уверен, что у него правильное мышление и он может рассчитывать на поддержку команды. Скорее всего, Пьер пошёл на повышение на 12 месяцев раньше, чем ожидалось, но такова жизнь. Теперь у него есть фантастическая возможность проявить себя. Если он сможет приблизиться к Максу, набрать много очков и подняться на подиум, это будет означать хороший прогресс по сравнению с прошлым годом», — цитирует Хорнера Auto Hebdo.