Тост: бред — говорить, что молодёжная программа «Ред Булл» находится в кризисе

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что разговоры о несостоятельности молодёжной программы «Ред Булл» необоснованны.



«Бред — говорить, что молодёжная программа «Ред Булл» находится в кризисе. Был бы кризис, если бы команды «Ред Булл» и «Торо Россо» не использовали пилотов этой программы. Но у нас есть Макс Ферстаппен, который может выигрывать гонки и, надеемся, в дальнейшем и чемпионаты, Пьер Гасли, который высококвалифицированный гонщик и два фантастических гонщика в «Торо Россо».



Наши пилоты одни из самых опытных и быстрых за всё время программы. Если посмотреть назад, у нас были Себастьян Феттель и Марк Уэббер, причём Марк не был нашим воспитанником. После этого мы получили состав из Ферстаппена и Даниэля Риккардо, бывшего пилота «Торо Россо». У нас сейчас очень сильные пилоты, что подтверждает хорошую работу программы», — приводит слова Франца Тоста Motirsport.