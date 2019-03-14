Грожан не обижается на слова Штайнера, что он «не заслуживал еды»

В очередной серии фильма Drive to Survive на Netflix руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер во время командного обеда на Гран-при Франции неоднозначно прокомментировал отсутствие Грожана.



«Ромена здесь нет. Возможно, всё дело в том, что у него нет очков. Или я не позвал его, потому что он не заслуживает еды», — подчеркнул Штайнер.



Грожан достаточно спокойно отнёсся к словам Штайнера.



«Знаю Штайнера, он всегда называет вещи своими именами. Это нормально. У нас были споры, мы никогда не лгали друг другу. Он всегда говорит правду, и я ценю это. По правде говоря, я бы тоже не был более мягок в суждениях о первой половине сезона 2018 года. Думаю, мне удалось многое изменить во второй половине сезона, и, надеюсь, что он говорил что-нибудь приятное обо мне во второй части фильма», — приводит слова Грожана Motorsport.