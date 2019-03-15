Расселл: буду шокирован, если мы квалифицируемся не на последнем ряду

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал 19-й результат во второй пятничной тренировке Гран-при Австралии и признал серьёзную нехватку темпа у своего автомобиля.



«Это не был лучший из дней в плане результатов на круге. Мы довольно далеко позади относительно остальных, но знаем, ради чего мы здесь, и знаем, каким будет этот уик-энд. Нам просто нужно удостовериться, что к середине чемпионата и к его концу мы станем лучше. Я буду очень шокирован, если мы квалифицируемся лучше, чем на последнем ряду стартовой решётки», — приводит слова Расселла PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.