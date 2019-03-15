Хорнер: темп «Мерседеса» смотрелся впечатляюще, но машина трудна в управлении

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии и высокую скорость «Мерседеса», опередившего ближайших преследователей на восемь десятых.



«Мерседес» выглядел быстрым во второй сессии. Результаты, которые показали оба их пилота, выглядели весьма быстрыми. «Феррари» смотрелась так, словно они выступили хуже, чем мы думали о них после тестов, ну а наши парни оба проехали довольно достойно. У Макса был некоторый трафик на быстрых кругах, так что я думаю, что больший потенциал ещё есть. Ещё будут внесены изменения в настройки, и мы не знаем, какая загрузка топливом была у других людей, но всё выглядит интересно.



На длинных сериях кругов мы выглядели довольно достойно. Я думаю, что на одном круге темп «Мерседеса» в этой сессии смотрелся очень впечатляюще, но машина выглядит трудной в управлении, так что я не знаю, насколько она подходит для Гран-при", — приводит слова Хорнера Crash со ссылкой на Sky Sports.