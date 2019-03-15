Инженер «Торо Россо»: Квят ещё может прибавить на самых мягких шинах

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс рассказал о работе команды на пятничных тренировках Гран-при Австралии.



«С новой машиной и одним новым гонщиком мы хотели провести на трассе как можно больше времени в первой практике. Здесь огромная эволюция трассы, так что часто довольно трудно что-то протестировать. Поэтому мы не планировали провести много тестов в этой сессии. Алекс провёл сессию, адаптируясь к машине и трассе. Недооценив потерю сцепления шинами, у которых поднялась температура, он допустил разворот ближе к концу сессии. На такой трассе легко задеть стену, так что мы решили серьёзно проверить машину — из-за этого его сессия оказалась чуть короче.



Во второй тренировке было много работы. Сессия Даниила прошла довольно гладко, но я думаю, что будет честно сказать, что мы не выжали максимум из самых мягких шин, так что он ещё может прибавить. Что же до Алекса, то ему пришлось прервать первый быстрый круг из-за маленького сбоя техники в 11-м повороте. После первого круга шины тоже не работали, так что время Алекса нерепрезентативно.



Наши длинные серии выглядели весьма достойными, но пусть даже это только первые дни сезона, мы вполне довольны нашим темпом. Всем нам и гонщикам нужно собрать всё воедино в субботу, чтобы выжать всё ради хорошего результата в квалификации», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».