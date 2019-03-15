Бинотто сообщил, что технические вопросы остаются для него главным приоритетом

В межсезонье в руководстве «Феррари» прошли серьёзные изменения. Маурицио Арривабене покинул пост руководителя команды, а технический директор Маттиа Бинотто не только взял на себя его роль, но и, по сути, теперь совмещает две должности. Отвечая на вопрос о том, насколько это отвлекает его от работы по технической стороне, функционер отметил, что этот спектр всё ещё остаётся для него ключевым.

«Думаю, что вопросы технической стороны для меня по-прежнему остаются главным приоритетом. Машины должны быть быстры, всё остальное будет как-то работать, так что на это обращается внимание в первую очередь. Именно в сфере технических вопросов команда прикладывает наибольшие усилия. Да, в мои функции стали входить ещё кое-какие обязанности, но вопросы техники всё ещё в приоритете», — приводит слова Бинотто официальный сайт ФИА.