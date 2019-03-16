В «Ред Булл» извинились перед Гасли

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко принёс извинения французскому гонщику команды Пьеру Гасли за ошибку, допущенную стратегами в ходе квалификации Гран-при Австралии. По итогам заезда Гасли занял только 17-ю позицию, опередив Карлоса Сайнса-младшего и обоих пилотов «Уильямса».



«Команда неправильно оценила, насколько большим будет преимущество нового комплекта шин. Это была глупая ошибка наших стратегов. Мы должны извиниться перед Пьером Гасли за то, что допустили эту глупую ошибку», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Победу по итогам квалификации одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Напарник Гасли Макс Ферстаппен по итогам квалификации занял четвёртую позицию.