Грожан: наши результаты вполне соответствуют ожиданиям

Пилот «Хааса» Ромен Грожан подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он показал шестой результат.



«Шестая позиция на старте — прекрасный результат. Отличный день, потому что Кевин также высоко квалифицировался. Машина хорошо вела себя на трассе, да и в прошлые годы мы были хороши на этом этапе. Сегодня мы впервые ехали с квалификационными настройками, было очень интересно посмотреть на поведение машины в таких условиях.



Машина быстра, наши результаты вполне соответствуют ожиданиям. Доволен тем, как прошёл день. Гоночный темп у нас будет не хуже, чем квалификационный, мы продолжим атаковать. Надеюсь, заработаем много очков на старте сезона», — приводит слова Грожана официальный сайт команды.