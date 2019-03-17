Боттас выиграл Гран-при Австралии Формулы-1, Квят — десятый

На автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке в доминирующем стилеодержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику по команде действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал десятым, сдержав атаки Пьера Гасли из «Ред Булл». Напарник россиянина по команде Александер Албон стал четырнадцатым.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +20,886

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +22,520

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +57,109

5. Шарль Леклер («Феррари») — +58,230

6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.27,156

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг

11. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг

12. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

14. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга

17. Роберт Кубица («Уильямс») — +3 круга

18. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал

20. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал.