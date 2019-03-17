Леклер: мне сказали сохранять позиции

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от гонки Гран-при Австралии, признавшись, что руководство «Скудерии» фактически использовало командную тактику.

«Не лучшая гонка. Мы финишировали на четвёртой и пятой позиции, но ожидали, что результат будет лучше. С другой стороны, в Австралии очень странная трасса. „Мерседес“ выглядел очень сильно, но, думаю, мы к ним ближе, чем показалось сегодня. Была ли у меня возможность опередить Феттеля? Спрашивал об этом команду, и мне сказали сохранять позиции», — приводит слова монегаска BBC.

Напомним, победу в гонке Гран-при Австралии одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону, третьим стал Макс Ферстаппен на «Ред Булл».