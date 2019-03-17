Феттель: рад, что Боттас одержал победу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что он рад за гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, которому удалось одержать победу на Гран-при Австралии.

«Мне нравится Боттас и я рад за него. Он очень достойный человек. Не думаю, что он поменялся по сравнению с минувшим сезоном, полагаю, он всегда был быстр. 2018 год прошёл для него не лучшим образом, но на то было много причин. Я был рад, когда мне сказали, что победу одержал он.

Да, он сильно оторвался от нас, что не может радовать, но он отличный парень, так что я рад за него. Что касается моей гонки, то в первом отрезке шины работали нормально и я был доволен её ходом. Но во втором отрезке у меня уже не было той уверенности в болиде. Я испытывал проблемы с резиной и терял темп. Пока не могу назвать точные причины этого, нам нужно вникнуть в проблему глубже", — приводит слова немца Crash.

