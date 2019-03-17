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Риккардо: буду улыбаться, потому что пока рано расстраиваться

Риккардо: буду улыбаться, потому что пока рано расстраиваться
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что не собирается расстраиваться из-за схода на первом этапе сезона Формулы-1 Гран-при Австралии.

«Я буду улыбаться, потому что пока рано расстраиваться. С машиной всё в полном порядке, Нико смог занять седьмую позицию, так что, думаю, мы можем показывать стабильные результаты и продолжать прогрессировать», — приводит слова Даниэля Риккардо Ziggo Sport.

По итогам первого этапа сезона в Мельбурне, Гран-при Австралии, Даниэль Риккардо закончил борьбу досрочно, сойдя с трассы из-за технических проблем. Его напарник Нико Хюлькенберг финишировал на седьмой позиции. Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место осталось за его напарником Льюисом Хэмилтоном. Компанию на подиуме им составил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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