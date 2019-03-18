Буш выиграл гонку NASCAR Cup «Калифорния 400»

В США состоялась гонка чемпионата NASCAR сезона-2019 — «Калифорния 400». Победу одержал Кайл Буш, опередивший Джоя Логано на 2,354 секунды. Замкнул тройку призёров Брэд Кеселовски, отставший от лидера на 4,037 секунды.

1. Кайл Буш (Toyota) 2:47'42

2. Джой Логано (Ford) 200 +2.354

3. Брэд Кеселовски (Ford) +4.037

4. Кевин Харвик (Ford) +9.146

5. Райан Блэни (Ford) +9.241

6. Курт Буш (Chevrolet) +9.820

7. Денни Хэмлин (Toyota) +13.178

8. Мартин Труэкс-мл. (Toyota) +13.313

9. Эрик Алмирола (Ford) 200 17.949 7 40

10. Остин Диллон (Chevrolet) +20.084

11. Чейс Эллиотт (Chevrolet) +20.715

12. Кайл Ларсон (Chevrolet) +24.401

13. Даниэль Суарес (Ford) +24.421

14. Рики Стенхаус-мл. (Ford) +28.059

15. Уильям Байрон (Chevrolet) +28.377.