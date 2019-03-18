Буш выиграл гонку NASCAR Cup «Калифорния 400»

В США состоялась гонка чемпионата NASCAR сезона-2019 — «Калифорния 400». Победу одержал Кайл Буш, опередивший Джоя Логано на 2,354 секунды. Замкнул тройку призёров Брэд Кеселовски, отставший от лидера на 4,037 секунды.
1. Кайл Буш (Toyota) 2:47'42
2. Джой Логано (Ford) 200 +2.354
3. Брэд Кеселовски (Ford) +4.037
4. Кевин Харвик (Ford) +9.146
5. Райан Блэни (Ford) +9.241
6. Курт Буш (Chevrolet) +9.820
7. Денни Хэмлин (Toyota) +13.178
8. Мартин Труэкс-мл. (Toyota) +13.313
9. Эрик Алмирола (Ford) 200 17.949 7 40
10. Остин Диллон (Chevrolet) +20.084
11. Чейс Эллиотт (Chevrolet) +20.715
12. Кайл Ларсон (Chevrolet) +24.401
13. Даниэль Суарес (Ford) +24.421
14. Рики Стенхаус-мл. (Ford) +28.059
15. Уильям Байрон (Chevrolet) +28.377.