Марко — о борьбе Гасли и Квята: пилотам программы «Ред Булл» это позволено

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о возможностях болида австрийской команды, а также подчеркнул, что все пилоты программы «Ред Булл» могут бороться друг с другом.

«Надеемся, что форма „Мерседеса“ была обусловлена спецификой автодрома в Мельбурне. Да, превосходство над „Феррари“ нас порадовало, но в конечном итоге мы хотим опережать всех. На данный момент лучшая составляющая нашей машины — двигатель, нам нужно прибавить в плане аэродинамики. Суть в том, что болиду не хватает прижимной силы. Это стало результатом того, что мы строили болид исходя из философии прошлого, когда нашему мотору не хватало мощности и нам приходилось компенсировать это всеми возможными способами. Потому мы привезли на Гран-при Австралии маленькие антикрылья, но теперь настало время переосмыслить всё, и мы постараемся сделать это как можно быстрее.

В «Хонде» нам пообещали, что мотор вскоре станет ещё мощнее, так что пришло время прибавить в аэродинамике. Что касается борьбы Пьера Гасли и Даниила Квята в ходе гонки, то у нас не стоял вопрос о том, чтобы отдать приказ Квяту пропустить Гасли, пилотам программы «Ред Булл» позволено бороться друг с другом", — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.