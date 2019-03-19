Хорнер: для «Ред Булл» у Гасли больше потенциала, чем у Сайнса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему его команда предпочла Пьера Гасли на свободное место пилота «Ред Булл», а не Карлоса Сайнса, позднее ушедшего в «Макларен».

«Карлос — талантливый гонщик, и я рад, что он продолжает свою карьеру в Формуле-1 с „Маклареном“. Но у нас было ощущение, что относительно нас у Пьера больше потенциала. Возраст не имеет значения, хотя вот я чувствую себя старым, потому что суммарный возраст этих двух пилотов не больше моего, а ведь я — один из самых руководителей команд в Формуле-1.



Ферстаппен демонстрировал отличный уровень скорости во второй половине сезона 2018 года, что является показателем большой силы. Пьеру же предстоит долгий путь. Мы повысили его всего через год в „Торо Россо“, может быть, немного раньше, чем ожидалось. Однако команда сполна его поддерживает», — цитирует Хорнера Planet F1.