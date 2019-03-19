Хорнер: «Ред Булл» ещё слишком рано говорить о чемпионстве

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что слишком рано рассматривать его команду в качестве претендента на первенство, несмотря выступление в первой гонке сезона-2019.

На Гран-при Австралии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал третьим, обогнав оба болида «Феррари», и оказывал серьёзное давление на Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Я думаю, что ещё слишком рано говорить о чемпионстве. Но, конечно, попасть на подиум было отличным моментом для „Хонды“. Мы очень гордимся этим достижением, благодарим за продукт, который они нам предоставили. Надеюсь, это отправная точка для сильного сезона. Мы хотим догнать „Мерседес“ и „Феррари“, и мы это сделали. Это только одна гонка, но у нас хороший старт, и мы должны опираться на эту положительную энергию», — цитирует Хорнера RaceFans.