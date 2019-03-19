Р. Браун: правило быстрейшего круга привнесло оживление в финал гонки

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился впечатлениями от итогов первого этапа сезона Гран-при Австралии, отметив, что внесение изменений в спортивный и технический регламент уже дают положительный эффект.

«В Мельбурне мы впервые могли оценить эффект от изменений в спортивном и техническом регламенте. Возвращение правила начисления одного очка за быстрейший круг привнесло оживление в финальный этап гонки. В Австралии, где распределение мест на подиуме стало понятным достаточно рано, правило быстрейшего круга оживило концовку гонки и напомнило, что эти бонусные очки могут стать важнейшими в конце чемпионата. Это тот эффект, который и хотели увидеть в ФИА.

Другое большое изменение, которое мы увидели в Австралии, связано с изменением аэродинамики. Учитывая количество обгонов, можно сказать, что оно возросло в этом году. В 2019-м их было 14, в то время как в минувшем году — три. Это воодушевляет, особенно на фоне других битв, которые не завершились обгонами. Конечно, не всё это связано с аэродинамикой, ведь борьба в середине пелотона уплотнилась. Тем не менее первые показатели обнадёживают", — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.