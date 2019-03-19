«Ситроен» пригрозили уходом из WRC

Руководство «Ситроен» рассмотрит вариант ухода из чемпионата мира по ралли (WRC), если руководство серии продолжит пренебрегать прогрессивными технологиями в сфере автомобилестроения.

«Если так будет продолжаться и дальше, мы пересмотрим наши планы. Всё меняется, и я не знаю, как мы можем поддерживать и дальше то, что не соответствует духу современного общества.

Мы продолжаем упорно работать над тем, чтобы к 2021-2022 гг. сократить количество выбросов CO2, а также над появлением электрических версий дорожных автомобилей. Для нас важно, чтобы дискуссия о переходе WRC на гибридные установки или на электромобили продолжалась. Чем больше растёт разрыв между дорожными машинами и автомобилями WRC, тем большее значение играет маркетинговая составляющая. И в конце концов это приводит к тому, что ты используешь то, в чём нет необходимости для твоего бренда", — приводит слова генерального директора «Ситроена» Линды Джексон Motorsport Week.