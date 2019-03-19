Хаккинен: Хэмилтон надеется, что успех Боттаса был единичным

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о триумфальном выступлении пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на Гран-при Австралии.

«Иногда для успеха в Формуле-1 требуется больше времени, чем думают многие. Перед тем как я выиграл первую гонку, прошло семь лет, нынешний сезон также седьмой для Валттери. У него уже было три победы и если бы не прокол колеса в минувшем году в Азербайджана и не командная тактика в Сочи, их было бы пять.

Будет интересно взглянуть, как на этот результат отреагирует Хэмилтон. Ведь мы знаем, что его не интересует второе место, а тем более, если речь идёт о поражении в борьбе с напарником по команде. Льюис будет надеяться на то, что успех Боттаса был единичным. Но если Валттери повторит успех в Китае или Бахрейне, будет интересно взглянуть, как изменится динамика в команде. Эта битва только начинается", — приводит слова Хаккинена Unibet.