Росберг: Боттас может стать чемпионом в 2019 году

Чемпион мира Формулы-1 2016 года, бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг полагает, что нынешнему гонщику немецкой команды Валттери Боттасу в сезоне-2019 будет вполне по силам побороться за титул.

«Думаю, что Боттас может стать чемпионом мира. В этом году он в боевом режиме. В Формуле-1 нельзя недооценивать психологическую сторону, вспомните пример Себастьяна Феттеля в минувшем чемпионате.

Проблема Валттери может заключаться в том, что Хэмилтон всегда очень хорош в квалификациях. Тем не менее у нас есть шанс увидеть настоящую дуэль. Полагаю, что если Боттас сохранит позитивный настрой, он сможет стать чемпионом мира. Потому как Хэмилтон в таких ситуациях проявляет слабость", — приводит слова экс-чемпиона мира Sports Mole.