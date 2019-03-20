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Росберг считает, что необычная процедура старта помогла Боттасу в Австралии

Росберг считает, что необычная процедура старта помогла Боттасу в Австралии
Авто / Формула-1

Чемпион мира 2016 года в Формуле-1 Нико Росберг отметил, что на Гран-при Австралии процедура старта оказалась самой быстрой за последние годы — промежуток между моментами, когда загораются и гаснут стартовые огни, оказался неожиданно коротким.

«По статистике, это было самое быстрое отключение стартовых огней за последние годы в Формуле-1. Многие удивились этому, и этот факт ослабил Льюиса Хэмилтона на старте гонки», — приводит слова Нико Росберга F1i.

Напомним, что гоночный директор Международной автоспортивной федерации Чарли Уайтинг скончался от лёгочной эмболии за день до начала Гран-при Австралии 14 марта. Процедуру старта гонки Гран-при Австралии 17 марта проводил Майкл Маси, гоночный директор австралийского чемпионата суперкаров, назначенный ФИА на эту должность на одну гонку.

Победу в гонке Гран-при Австралии одержал Валттери Боттас, опередивший обладателя поула Льюиса Хэмилтона уже на старте гонки.

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