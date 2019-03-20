В «Рейсинг Пойнт» обеспокоены вопросом дочерних команд в Формуле-1

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин обеспокоен вопросом дочерних команд в Формуле-1.



«Заубер» и «Хаас» выигрывают за счёт сотрудничества с «Феррари». Точно так же, как и «Торо Россо» — с «Ред Булл». Это автоматически приближает их к вершине. Для независимых команд, таких как «Рейсинг Пойнт» и «Макларен», будущее становится всё более сложным. Нам нужно думать о новых путях развития», — приводит слова Эндрю Грина Nextgen-Auto.



Стоит отметить, что ранее «Рено» и «Макларен» уже высказывались по этому вопросу. В частности, руководитель «Макларена» Зак Браун подчеркнул, что его команда полностью поддерживает инициативу «Рено» об ограничении работы крупных команд с мелкими в качестве дочерних.