Р. Шумахер: принципы управления в «Уильямсе» базируются на страхе и ужасе

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, отдавший шесть лет карьеры команде «Уильямс», поделился мыслями о нынешних проблемах команды. По словам немца, их корень может лежать в неверных принципах работы руководства.

«В „Уильямсе“ всегда был своеобразный стиль управления командой. Пока в команде был Патрик Хэд, сохранялся какой-то баланс, но с тех пор как он ушёл, в „Уильямсе“ больше не могли выжать нужную самоотдачу от сотрудников, которые, к слову, достаточно компетентны. В команде нет сплочённости, а инженеры работают друг против друга, вместо того чтобы действовать сообща.

К сожалению, Клэр Уильямс унаследовала манеру управления, свойственную её отцу. Акционерам стоит задуматься, подходит ли она для этой работы. В команде по-прежнему руководствуются методами управления 70-х годов, всё это немного базируется на страхе и ужасе. Жаль, так как у сотрудников должна быть мотивация, но в «Уильямсе» нет места свободомыслию и результат этого мы видим теперь. Падди Лоу добился высоких результатов с «Мерседесом», но ничего не смог сделать в Гроуве. Так что мы видим достаточно поводов для вопросов и беспокойства за будущее команды", — приводит слова Ральфа Шумахера F1i.