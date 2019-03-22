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«Феррари» хочет вернуть Mission Winnow в название команды

«Феррари» хочет вернуть Mission Winnow в название команды
Авто / Формула-1

«Феррари» отправила запрос в Международную автомобильную федерацию о повторной смене официального названия команды ко второму этапу чемпионата 2019 года Формулы-1 — Гран-при Бахрейна, сообщает RaceFans. Итальянская команда планирует вернуть в название приставку Mission Winnow.

Mission Winnow — крупная мировая компания, связанная с известной табачной корпорацией Philip Morris International. Как известно, запрет об использовании рекламы табачных изделий в Формуле-1 не снят, и такое партнёрство «Феррари» вызвало серьёзные вопросы в Австралии.

В итальянской команде подчеркнули, что партнёрство с Mission Winnow не предусматривает рекламы табака. Тем не менее, невзирая на эти заверения, «Скудерия» всё же исключила к Гран-при Австралии из названия наименование компании.

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