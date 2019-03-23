Гонщик команды Techeetah Жан-Эрик Вернь выиграл гонку шестого этапа нового сезона Формулы-Е в Санье. Второе место занял обладатель поула Оливер Роуленд, третье место досталось Антониу Феликсу да Коште.
Дебютант серии Стоффель Вандорн не добрался до финиша, Фелипе Масса финишировал 11-м. Паскаль Верляйн по итогам гонки занял восьмую позицию.
Формула-Е. Санья. Гонка
1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — 1.07,945
2. Оливер Роуленд (Nissan) +1,762
3. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +3,268
4. Андре Лоттерер (Techeetah) +4,631
5. Даниэль Абт (Audi) +5,972
6. Себастьен Буэми (Nissan) +9,405
7. Жером д'Амброзио (Mahindra) +17,340
8. Паскаль Верляйн (Mahindra) +18,367
9. Митч Эванс (Jaguar) +20,646
10. Эдоардо Мортара (Venturi) +22,208
11. Фелипе Масса (Venturi) +27,739
12. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +31,453
13. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +32,654
14. Робин Фряйнс (Virgin) +1.42,284
15. Лукас ди Грасси (Audi) +1 круг
Нельсиньо Пике (Jaguar Racing) — не финишировал
Александр Симс (BMW) — не финишировал
Гэри Паффетт (HWA) — не финишировал
Хосе-Мария Лопес (Dragon) — не финишировал
Стоффель Вандорн (HWA) — не финишировал
Сэм Бёрд (Virgin) — не финишировал
Фелипе Наср (Dragon) — не финишировал.
Вернь выиграл гонку Формулы-Е в Санье, Верляйн — 8-й, Масса — 11-й