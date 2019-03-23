Вернь выиграл гонку Формулы-Е в Санье, Верляйн — 8-й, Масса — 11-й

Гонщик команды Techeetah Жан-Эрик Вернь выиграл гонку шестого этапа нового сезона Формулы-Е в Санье. Второе место занял обладатель поула Оливер Роуленд, третье место досталось Антониу Феликсу да Коште.



Дебютант серии Стоффель Вандорн не добрался до финиша, Фелипе Масса финишировал 11-м. Паскаль Верляйн по итогам гонки занял восьмую позицию.



Формула-Е. Санья. Гонка



1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — 1.07,945

2. Оливер Роуленд (Nissan) +1,762

3. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +3,268

4. Андре Лоттерер (Techeetah) +4,631

5. Даниэль Абт (Audi) +5,972

6. Себастьен Буэми (Nissan) +9,405

7. Жером д'Амброзио (Mahindra) +17,340

8. Паскаль Верляйн (Mahindra) +18,367

9. Митч Эванс (Jaguar) +20,646

10. Эдоардо Мортара (Venturi) +22,208

11. Фелипе Масса (Venturi) +27,739

12. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +31,453

13. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +32,654

14. Робин Фряйнс (Virgin) +1.42,284

15. Лукас ди Грасси (Audi) +1 круг

Нельсиньо Пике (Jaguar Racing) — не финишировал

Александр Симс (BMW) — не финишировал

Гэри Паффетт (HWA) — не финишировал

Хосе-Мария Лопес (Dragon) — не финишировал

Стоффель Вандорн (HWA) — не финишировал

Сэм Бёрд (Virgin) — не финишировал

Фелипе Наср (Dragon) — не финишировал.