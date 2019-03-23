Алёшин: если Гасли продолжит в том же духе, то Квят может его заменить

Пилот SMP Racing Михаил Алёшин поделился мнением о возвращении Даниила Квята в Формулу-1, отметив, что результаты Квята и Пьера Гасли на Гран-при Австралии настраивают на то, что в дальнейшем Квят может заменить француза в составе «Ред Булл».



«Очень хорошо, что Квят проявил характер, не пропустил вперед Пьера Гасли и заработал законное очко. Трудно сказать, почему Гасли выступил так невыразительно, но если он продолжит в том же духе, у нас у всех появится надежда на возможный переход Даниила в команду более сильную. Понимаю, такие мысли могут быть преждевременными, но для нас эта ситуация, конечно, положительная.



Не думаю, что в дальнейшем будут места намного выше результата в Гран-при Австралии. Все-таки «Торо Россо» — не «Ред Булл» и не «Феррари». Но при правильных обновлениях и без технических проблем команда стабильно будет бороться за первую десятку», — приводит слова Михаила Алёшина Sportbox.