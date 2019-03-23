Перес: есть надежда на сохранение Гран-при Мексики в календаре чемпионата

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подчеркнул, что питает надежды на сохранение Гран-при Мексики в календаре чемпионата Формулы-1.



«В последнее время всё выглядит многообещающе. Очень надеюсь, что Формула-1 не потеряет Мексику в календаре, это был лучший Гран-при за последние четыре года, надеюсь, мы ещё увидим его в календаре.



Моей стране нужна Формула-1, это отличная экспозиция, которая показывает, что Мексика — великая страна, так что я оптимистично настроен. Есть некоторые разговоры, но я не обладаю полной информацией, чтобы давать конкретные комментарии. Но всё не так плохо, как могло бы быть, и есть надежда на сохранение этапа», — приводит слова Серхио Переса Motorsport Week.